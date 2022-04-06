Son dakika: MSB açıkladı! Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'de sürüklenerek Türkiye kıyılarına gelen mayınlara bir yenisi daha eklendi. MSB, Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahalenin devam ettiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." denildi.

Geçtiğimiz günlerde önce İstanbul Boğazı'nda, daha sonra ise İğneada açıklarında mayın tespit edilmişti.

