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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu: Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay! Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vuruldu

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay! Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vuruldu

20.11.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Hava Harekatı ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. 70'e yakın hava aracının görev aldığı Pençe Kılıç Harekatı'nda, Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vurulduğu açıklandı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay! Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vuruldu

Son dakika haberine göre MSB, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Pençe Kılıç Harekatı'nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vurulurken, TSK'ya ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

Detaylar geliyor...

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