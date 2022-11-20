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SON DAKİKA | MSB'den Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması! '89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'

20.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamaya göre, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İşte operasyona ilişkin tüm detaylar...

SON DAKİKA | MSB'den Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması! '89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın bilançosunu açıkladı. MSB, harekat kapsamında toplam 89 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başarıyla icra edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde yöneticileri de bulunuyor. Yerli ve milli mühimmatın da kullanıldığı harekat sonrası uçaklar emniyetle üslerine döndü

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır.

TÜM UÇAKLAR ÜSLERİNE DÖNDÜ

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

AA

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