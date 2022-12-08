SON DAKİKA | Müge Anlı'da yardım çığlığı! Cezaevinden çıktı, 13 yaşındaki Beray Karacaoğlan'ı kaçırdı! Kan donduran mesaj: Ormanlık alanda git bak eserine...

İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın kurucusunun 6 yaşındaki kızı H.K.G., henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir tarikat mensubuyla imam nikahı kıyılarak evlendirilmiş, yıllarca süren istismar H.K.G'nin itiraflarıyla ortaya çıkmıştı. Bu olay tüm ülkede yankı uyandırıp, tepki toplarken bugün Müge Anlı'nın programında yaşanan bir olay da dehşete düşürdü. Adana'dan gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Canan hanım, 13 yaşındaki kızı Beray'ın daha önce istismara uğradığını iddia ettiği 23 yaşındaki Ö.F.G. tarafından kaçırıldığını iddia etti.

5 gündür haber alınamayan Beray'ın Ö.F.G. tarafınfan tarafından kaçırıldığını söyleyen Canan hanım kaçtığı gün Beray'ın kendisini her saat başı 'geleceğim' diye aradığını ancak 4 Aralık'ta beri haber alamadığını söyledi. Canan hanım olay günü de komşusundan gelen telefonla adeta kabusu yaşadı. 13 yaşındaki çocuk iddiaya göre beyaz bir arabaya binerek gitmiş, kaçtığı kişinin de daha önce istismara uğradığı Ö.F.G. olduğu iddia edildi.

''KIZINI SAĞ BIRAKCAĞIMI MI SANDIN?''

Canan hanım kaçıran kişinin Ö.F.G. olduğunu da telefona gelen mesajdan anladığını, söz konusu mesajda da şu ifadelerin yer aldığını söyledi: ''Kızını sağ bırakacağımı mı sandın Canan hanım? Ben aylarca cezaevinde yattım. Senin kızın da bir ömür yatacak. Canan hanım 200 bin lira istemenle olmuyor. Ben size bana bulaşmayın dedim. Siz kaşındınız. Git kızını gör o halde. Adana çıkışında ilk ormanlıkta git gör eserini.''

Bu mesaj gelince kızının ÖF.G. tarafından kaçırıldığını söyleyen anne Canan, ''Ne olur kızımı bulun. Hayatından endişe ediyorum'' dedi.

MÜGE ANLI DA İSYAN ETTİ

Mesajı okuyan Müge Anlı da yaşananlara isyan ederek, ''Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? 13 yaşındaki bir çocuk bu. Gidin doktora görünün. Ne yapıyorsunuz siz bu çocuklarla? Cinlerim tepeme çıkıyor'' ifadelerini kullandı.