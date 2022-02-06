Son dakika: Murat Kartal'ın ölümünde yeni detaylar! Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedi bulundu. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Kartal'ın bulunan cesedinin ise kelepçeli olduğu belirlendi. Ekipler, Murat Kartal'ın canlı canlı gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. İşte Murat Kartal'ın ölümüyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | MURAT KARTAL'I EVİNDEN POLİSLER ALMIŞ

Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi.

KARAKOL YERİNE BAŞKA YERE GÖTÜRDÜLER

Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.

CANLI CANLI MI GÖMÜLDÜ?

Kartal'ın da buradan Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve burada öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cesedin kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğü ihtimalini güçlendirdi.

Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.



