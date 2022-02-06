HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Murat Kartal'ın ölümünde yeni detaylar! Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Son dakika: Murat Kartal'ın ölümünde yeni detaylar! Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

06.02.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Murat Kartal'ın Beylikdüzü’nde cesedinin bulunmasıyla ilgili devam eden soruşturmada şoke edecek yeni gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkan detaylara göre 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Murat Kartal'ın cesedi kelepçeli halde bulundu. Ekipler, Kartal'ın canlı canlı gömülmüş olabileceğini belirtirken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Son dakika: Murat Kartal'ın ölümünde yeni detaylar! Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedi bulundu. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Kartal'ın bulunan cesedinin ise kelepçeli olduğu belirlendi. Ekipler, Murat Kartal'ın canlı canlı gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. İşte Murat Kartal'ın ölümüyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | MURAT KARTAL'I EVİNDEN POLİSLER ALMIŞ

Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi.

KARAKOL YERİNE BAŞKA YERE GÖTÜRDÜLER

Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.

CANLI CANLI MI GÖMÜLDÜ?

Kartal'ın da buradan Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve burada öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cesedin kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğü ihtimalini güçlendirdi.

1

Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varYolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Isparta'da elektrik kesintisi isyan ettirdi! Bakan gidiyor...Isparta'da elektrik kesintisi isyan ettirdi! Bakan gidiyor...
Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayınTürkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın
Anahtar Kelimeler:
cinayet Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü

Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Dinozor belli olunca Alican Yücesoy isyan etti! "Seni mahvedeceğim"

Dinozor belli olunca Alican Yücesoy isyan etti! "Seni mahvedeceğim"

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.