Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Son dakika: Yayıncı Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremin ardından, “BaBala TV” isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımların asılsız olduğunun vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Uğur hakkında resen soruşturma başlattı. (İHA)

