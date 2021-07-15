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  4. Son Dakika: Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangını

Son Dakika: Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangını

15.07.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hastane ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir sitenin istinat duvarına kadar ulaştı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ederken binada oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Son Dakika: Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangını

Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 1 kilometre mesafede, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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