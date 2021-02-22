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Son Dakika: Özlem Zengin'den hakkındaki paylaşımla ilgili açıklama

22.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Özlem Zengin'den hakkındaki paylaşımla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki hakaret içerikli paylaşımla ilgili, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki hakaret içerikli paylaşımla ilgili, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." ifadelerini kullandı.

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