Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı. Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek. Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek. TARİHTE BİR İLK Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olacak. Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor. Papa Francis bugün Irak'ta resmi temaslarda bulunacak. Papa 4 gün sürmesi planlanan Irak ziyaretine başlamak üzere bu sabah İtalya’nın başkenti Roma’daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan ayrılmıştı. TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

PAPA'NIN POSTERLERİ ASILDI Bağdat'ta Papa ziyareti öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Başkentin ana yollarıyla Yeşil Bölge'ye çıkan yollarda kontrol noktaları artırılırken, sokak ve caddelerdeki asker ve polis sayısı da dikkati çekiyor. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı, Uluslararası Bağdat Havalimanı yolu ve kilise duvarlarında Papa'nın posterleri asıldı. Başkentte elektrik direkleri ve duvarlara Papa ile Sistani'nin bir arada olduğu posterlerin asıldığı görülüyor. HEYET PAPA'YI ZİYARET ETMİŞTİ Papa'nın ziyareti öncesi hazırlıklar kapsamında Vatikan'dan bir heyet Necef kentine gelerek, Sistani'nin ofisindeki yetkililerle görüşmüştü. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın ziyaretini "tarihi" şeklinde nitelendirerek "Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırılıkla mücadele vurgusu anlamına gelecek." ifadelerini kullanmıştı. Vatikan'ın Bağdat Büyükelçisi Mitça Liskofer de 14 Şubat'ta Başbakan Kazımi ile bir araya gelmişti. Kazımi, Papa'nın ziyaretinin Irak ile tüm bölgede kardeşlik ruhunu ve istikrarı sağlayacağını, ülkenin tüm katmanlarının bu ziyaretten memnuniyet duyacağını belirtmişti.