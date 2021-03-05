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Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

05.03.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

Son dakika haberine göre Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.
Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

TARİHTE BİR İLK

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olacak.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

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Papa Francis bugün Irak'ta resmi temaslarda bulunacak. Papa 4 gün sürmesi planlanan Irak ziyaretine başlamak üzere bu sabah İtalya’nın başkenti Roma’daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan ayrılmıştı.

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TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

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PAPA'NIN POSTERLERİ ASILDI

Bağdat'ta Papa ziyareti öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Başkentin ana yollarıyla Yeşil Bölge'ye çıkan yollarda kontrol noktaları artırılırken, sokak ve caddelerdeki asker ve polis sayısı da dikkati çekiyor.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı, Uluslararası Bağdat Havalimanı yolu ve kilise duvarlarında Papa'nın posterleri asıldı.

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Başkentte elektrik direkleri ve duvarlara Papa ile Sistani'nin bir arada olduğu posterlerin asıldığı görülüyor.

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HEYET PAPA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Papa'nın ziyareti öncesi hazırlıklar kapsamında Vatikan'dan bir heyet Necef kentine gelerek, Sistani'nin ofisindeki yetkililerle görüşmüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın ziyaretini "tarihi" şeklinde nitelendirerek "Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırılıkla mücadele vurgusu anlamına gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan'ın Bağdat Büyükelçisi Mitça Liskofer de 14 Şubat'ta Başbakan Kazımi ile bir araya gelmişti.

Kazımi, Papa'nın ziyaretinin Irak ile tüm bölgede kardeşlik ruhunu ve istikrarı sağlayacağını, ülkenin tüm katmanlarının bu ziyaretten memnuniyet duyacağını belirtmişti.

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da "Papa'nın yeri aklımızdan önce kalbimizdedir." demişti.

Irak Hizbullah Örgütü (Şii milis grup) Askeri Sözcüsü Ebu Ali el-Askeri ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Papa'nın ziyareti eleştirerek, "Ur kentinde dinler arası diyalog kılıflı konuşmaya karşı uyarıyoruz ve konuşmanın zaman ve mekan seçiminden de kuşku duyuyoruz." ifadelerine yer vermişti. Paylaşımda, Papa'nın ziyaretinin İsrail ile normalleşme süreciyle ilgili olduğu öne sürülmüştü.

HRİSTİYANLARIN DURUMU NE?

Irak'taki Hristiyanların bir bölümü 2003'teki ABD işgali sonrası ülkeyi terk ederken, önemli bir kısmı da yaşanan mezhep savaşı sırasında göç etmek zorunda kaldı. Ülkede yaşanan güvenlik sorunu kalanları da ülkeyi terk etme düşüncesine sevk ediyor.

ABD işgali öncesi Irak'ta 1 milyona yakın Hristiyan nüfusun bulunduğu iddia ediliyor. Göç eden Hristiyanların önemli bölümü, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

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