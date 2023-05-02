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  4. Son dakika | "Pespaye pespaye konuşuyorlar" diyerek sert çıktı: Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sözler! "E onun için girdik seçime!"

Son dakika | "Pespaye pespaye konuşuyorlar" diyerek sert çıktı: Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sözler! "E onun için girdik seçime!"

02.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, "Millet İttifakı'nın tek amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek" olduğu şeklindeki söylemlere ilişkin gündem yaratacak bir mesaj verdi. "Pespaye pespaye konuşuyorlar" diyen Yavaş ayrıca gündemdeki 'milliyetçilik' tartışmalarına "Bizler 5 yıllık milliyetçi değiliz. A'dan Z'ye ne zaman milliyetçiysek hala da milliyetçiyiz!" ifadeleriyle yanıt verdi.

Son dakika | "Pespaye pespaye konuşuyorlar" diyerek sert çıktı: Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sözler! "E onun için girdik seçime!"

Son dakika haberi: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Afyonkarahisar'daki seçim mitingine katıldı. "Bizim PKK ile işimiz olmaz. PKK eli kanlı bir örgüttür" diye konuşan Yavaş, HÜDA PAR'la ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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"E ONUN İÇİN GİRDİK SEÇİME"

Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Pespaye pespaye konuşuyorlar. Bugün bir tanesi demiş, ‘Tek amaçları Erdoğan’ı devirmek, AK Parti’yi…’ E onun için girdik seçime. Evet, tek amacımız o!”

"500'ER LİRALIK YARDIM DAĞITTIK, İLK GELEN MESAJ ŞUYDU..."

"Depremde particilik mi olur? Adana'da pandemide bedava ekmek dağıttırmadılar. Bu ekonomik bozulma nedeniyle mağduriyetin arttığını gördük. Geçen yıl havalar çok soğuk, insanlar doğal gaz alamıyor, tam 200 bin aileye 3'er ay müddetle 500'er liralık yardım yaptık. Çocukları üşümedi. İlk gelen mesaj şuydu: 'Sayın başkanım, ben dar gelirli birisiyim, asgari ücretle çalışıyorum. Hayatımda ancak 40-50 liralık doğal gaz alabiliyordum, cebimde para olmazsa da alamıyordum. Hayatımda 1 sefer 200 lira alabilmiştim. Ama siz 500 lira yatırdınız.' İlk gelen mail buydu.

"BİZLER 5 YILLIK MİLLİYETÇİ DEĞİLİZ!"

"Sizin çözüm sürecinde PKK'nın talebiyle kaldırılan TC tabelalarının hepsini çaktık! Bizler 5 yıllık milliyetçi değiliz. A'dan Z'ye ne zaman milliyetçiysek hala da milliyetçiyiz! Şimdi diyorlar ki 'İktidar değişirse operasyonlar durur, dış politikamız değişir.' Hadi oradan, niye değişsin!

"PKK'NIN TALEPLERİYLE HÜDA PAR'IN TALEPLERİ AYNIDIR"

"Seçimde söylenen sözlere inanmayın. Baktılar ki anketler gidince çözüm sürecinde sürekli mesai yaptıkları arkadaşları var ya, Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkardılar. AK Parti'ye destek olsun diye çıkarttılar. Yetmedi, bizzat İmralı'dan bebek katilinden gelen mektubu okuttular. Bunları unutmadık. Şimdi aynı lafları yayıyorlar. Bizim PKK ile işimiz olmaz. PKK eli kanlı bir örgüttür. PKK'nın talepleriyle HÜDA PAR'ın talepleri aynıdır. Biz hepsine karşıyız. HÜDA PAR'ı kendi listelerine aldılar, HDP kendi ittifakından giriyor seçime.

SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

"Ülkemizin savunması için yapılan her şeye sıcak bakarız, her şeyi destekleriz. Nasıl öncekiler size devrettiyse siz de yeni gelen iktidara devredeceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim

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