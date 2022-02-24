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  4. Son dakika: Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı

Son dakika: Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı

24.02.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rus işgali resmen başladı! Vladimir Putin, Rus ordusuna Ukrayna'nın işgal edilmesi emrini verdi. Bu sabaha karşı başlayan işgalde Ukrayna'nın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kharkiv gibi bölgelere ağır tarruz başladı. Kiev’deki Boryspil Havalimanı yakınlarında silahlı çatışma sesleri var.

Son dakika: Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı

Tüm dünya nefesini tuttu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini izliyor! Son dakika haberine göre Rus ordusu, Ukrayna'yı işgale resmen başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de savaşın izleri var. Bölgeden gelen bilgilere göre Kiev'deki Boryspil Havalimanı'nda çatışma sesleri var. Ukrayna, Kiev'i de bombalamaya başladı.

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SON DAKİKA: UKRAYNA, KİEV'DEKİ HAVALİMANINI DA HEDEF ALDI!

Ukrayna'dan gelen bilgilere göre Rusya lideri Putin, Kiev'de önemli bir bölge olan Boryspil Havalimanı'na saldırı emri verdi. Kiev'den gelen bilgilere göre havalimanının yakınında çatışma sesleri düzeldi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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