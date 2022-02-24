Son dakika: Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı! Çatışmalar devam ediyor harita paylaşıldı

Tüm dünya nefesini tuttu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini izliyor! Son dakika haberine göre Rus ordusu, Ukrayna'yı işgale resmen başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de savaşın izleri var. Bölgeden gelen bilgilere göre Kiev'deki Boryspil Havalimanı'nda çatışma sesleri var. Ukrayna, Kiev'i de bombalamaya başladı.

SON DAKİKA: UKRAYNA, KİEV'DEKİ HAVALİMANINI DA HEDEF ALDI!

Ukrayna'dan gelen bilgilere göre Rusya lideri Putin, Kiev'de önemli bir bölge olan Boryspil Havalimanı'na saldırı emri verdi. Kiev'den gelen bilgilere göre havalimanının yakınında çatışma sesleri düzeldi.



