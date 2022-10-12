Son dakika: Putin tüm dünyaya "Türkiye'de kurabiliriz" diyerek duyurdu! Ses getirecek doğal gaz açıklaması

Son dakika haberi: Rusya lideri Putin, Moskova Enerji Haftası konferansında önemli açıklamalar yaptı. Avrupa için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söyleyen Putin, adres olarak Türkiye'yi gösterdi. Putin, Kuzey Akım hattından gönderilemeyen doğal gazın Karadeniz üzerinden gönderilmesini de önerdi.

"TÜRKİYE'DE KURABİLİRİZ"

Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini açıkladı ve "Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan Putin enerji kaynaklarının dolar yerine yerel para birimleri ile satışı uygulamasını sürdüreceğini ifade etti.

"RUSYA VE AVRUPA'NIN İLİŞKİLERİNİ KESMEK İSTİYORLAR"

Enerji sorununun petrol piyasalarına yönelik müdahaleler veya rezerv kullanımlarıyla çözülemeyeceğini vurgulayan Putin, Avrupa'ya ilişkileriyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Kuzey Akım hattı hakkında "Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" diyen Putin, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" diyerek de bir mesaj verdi.

KUZEY AKIM BORU HATTINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğal gaz sızıntıları yaşanmıştı.

Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti.

(Reuters-AA)

