Putin'in hareketi gündem oldu! BAE liderine montunu verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.

Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. (AA)

