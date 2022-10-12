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Putin'in hareketi gündem oldu! BAE liderine montunu verdi

12.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası her hareketi daha da dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha haberlere konu oldu. Devlet kanalında yayınlanan görüntülerde, ziyaretler kapsamında St. Petersburg'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın üşüdüğü ve Putin'in de ona montunu verdiği dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

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GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir." dedi.

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Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Halife Bin Zayid El Nahyan
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