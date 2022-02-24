HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı...

24.02.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya, sabaha karşı Ukrayna'yı bombaladı! Rus ordusunun işgalinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna'ya yönelik hava saldırısında yaralanan ve yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ortaya çıktı. O fotoğraflar tüm dünyayı hüzne boğdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı...

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin, kimseyi dinlemedi ve Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu sabaha karşı havadan birçok şehri bombalarken Belarus sınırından da Ukrayna'ya girdi. Binlerce Ukrayna vatandaşı şehirden kaçmaya çalışırken saldırının boyutu sabah ortaya çıktı.

SON DAKİKA: RUSYA SALDIRISI SONRASI ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU!

Rus işgalinden sonra Ukrayna halkı büyük zarar gördü. Birçok insan hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Rusya'nın hava saldırısında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

2

'SİVİLLERDEN ÖLEN VE YARALANANLAR OLDU'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Öte yandan Ukrayna’da açıklamasında Kiev yakınlarındaki bombardımanda 1 kişinin öldüğünü 1 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Luhansk bölgesinde iki köyde kontrolü sağladı. Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamaa Rusya’nın bölgede iki köyü ele geçirdiği duyuruldu.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir?Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir?
Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!
500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ruslara öfkeliyiz! Burası bizim ülkemiz'

'Ruslara öfkeliyiz! Burası bizim ülkemiz'

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Canlı yayında yakalandı! Bombalar...

Canlı yayında yakalandı! Bombalar...

Tarihi an! Rus işgali başladı, AB olağanüstü toplanıyor

Tarihi an! Rus işgali başladı, AB olağanüstü toplanıyor

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

İşe aldığı ünlü modelin sevgilisiyle... Bomba iddia

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

Rusya, ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Mom jean modasını sevenlere gündelik kombin önerileri

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.