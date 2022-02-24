SON DAKİKA: Rusya'nın hava saldırısı sonrası siviller hayatını kaybetti! Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı...

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin, kimseyi dinlemedi ve Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu sabaha karşı havadan birçok şehri bombalarken Belarus sınırından da Ukrayna'ya girdi. Binlerce Ukrayna vatandaşı şehirden kaçmaya çalışırken saldırının boyutu sabah ortaya çıktı.

SON DAKİKA: RUSYA SALDIRISI SONRASI ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU!

Rus işgalinden sonra Ukrayna halkı büyük zarar gördü. Birçok insan hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Rusya'nın hava saldırısında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

'SİVİLLERDEN ÖLEN VE YARALANANLAR OLDU'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Öte yandan Ukrayna’da açıklamasında Kiev yakınlarındaki bombardımanda 1 kişinin öldüğünü 1 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Luhansk bölgesinde iki köyde kontrolü sağladı. Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamaa Rusya’nın bölgede iki köyü ele geçirdiği duyuruldu.





