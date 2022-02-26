Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum! Çatışmalar sürüyor

Son dakika gelen haberlere göre Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonunda gece boyu sıcak çatışmalar yaşnadı. karadan ve havadan Ukrayna topraklarına giren Rus askeri güçleri, başkent Kiev'e kadar ilerledi. Son dakika gelen bilgilere göre Kiev'de gece boyu çatışmalar yaşandı. İşte dünyanın gündemindeki savaşta son dakika gelişmeleri...

08.30: Ukrayna Büyükelçiliği son durumu açıkladı:

Saat 00:00’dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD'ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti.

Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi.

İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kiev bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor.

Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğurluyor.

07.55: Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

07.14: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

07.01: Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

05.20: Ukrayna ordusu: Rus askerleri Kiev'deki Ukrayna askeri üssüne saldırdı, saldırı püskürtüldü.

04.20: Reuters, top atışı seslerinin Kiev kent merkezinden de duyulduğu bilgisini geçti.

03.10: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

ÇATIŞAM VE PATLAMA SESLERİ SABAHA KADAR DUYULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

TREN İSTASYONU CİHARINDA SİLAH SESLERİ

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ PARAŞÜTLE İNDİ

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

(AA)

