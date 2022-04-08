SON DAKİKA | Rusya tren istasyonunu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ordusunun Kramatorks'ta bir tren istasyonunu vurduğu belirtildi. İki Rus roketinin isabet ettiği tren istasyonunda en az 30 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

RUS ROKETLERİ TREN İSTASYONUNU VURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlatılan müdahalede son gelen bilgilere göre Rus Ordusunun Kramatorks'ta bir tren istasyonunu vurduğu aktarıldı. İki roketle düzenlenen saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişi yaralandığı belirtildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN KULLANILIYORDU

Ukrayna'nın doğusunda yer alan tren istasyonu sivillerin tahliyesi için kullanılıyordu. Söz konusu tren hattı Lavyansk, Kramatorsk ve Lyman gibi şehirler için 'tek çıkış yolu' olarak biliniyor.

