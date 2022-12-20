Son dakika: Rusya-Ukrayna doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi!

Rus yayın kuruluşu RBC'nin haberine göre, Urengoy–Pomari–Ujgorod boru hattında bir patlama meydana geldi. Patlama Rusya Federasyonu'nun Çuvaşistan özerk bölgesindeki Kazan kenti yakınlarında meydana geldi.

Çuvaşistan Acil Durum Bakanlığı, boru hattında yangın ihbarı aldıklarını ve hemen patlamanın meydana geldiği bölümün kapatıldığını duyurdu.

Öğrenilen ilk bilgilere göre olayda kimse yaralanmadı.

URENGOY-POMARI-UJGOROD BORU HATTI HAKKINDA

Urengoy–Pomari–Ujgorod boru hattı veya Trans Sibirya boru hattı, önce Sovyetler Birliği daha sonra ise Rusya'nın ana doğal gaz ihraç boru hattıdır. Boru hattının bir kısmı Ukrayna topraklarındadır.1982-1984 yılları arasında inşa edilen hattın tamamlanmasıyla Sibirya ile Avrupa arasındaki ilk kıtalararası doğal gaz iletimi mümkün olmuştur.

