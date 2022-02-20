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Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde gerilim had safhada! Sokak aralarında çatışmalar var, bazı evlere bombalar düştü

20.02.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde sıcak temas devam ediyor. Sokak aralarında Ukrayna askerleriyle Rus yanlısı milisler çatışıyor. Bazı evlere bomba düştüğü iddia edildi. Kritik bölgeden tahliyelerde son hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar tahliye edilen insan sayısı 70 bin olarak açıklandı. İşte dünyanın merakla izlediği sıcak bölgedeki son detaylar...

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde gerilim had safhada! Sokak aralarında çatışmalar var, bazı evlere bombalar düştü

Son dakika: Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde, Rusya yanlısı milisler ile Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmaların ardından Luhansk ve Donetsk bölgelerinden, yaklaşık 70 bin kişinin Rusya’ya tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Gün içindeki diplomasi trafiği hız kazanırken kritik bölgedeki hareketlilik durmadı. Son olarak gece saatleirnde çatışmaların arttığı bildirildi.

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GERİLİM HAD SAFHADA

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde artan çatışmalar ve patlayan bombalar nedeniyle gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti liderleri, bölge sakinlerine Rusya topraklarına gitmeleri yönünde çağrıda bulundu. Donbass’taki Donetsk’ten şuana kadar 40 binden fazla kişinin Rusya’nın Rostov kentine tahliye edildiği aktarılırken, Luhansk Bölgesi’nden ise 28 bin 950 kişinin Rusya topraklarına geçtiği duyuruldu.

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PEŞ PEŞE SEFERLER

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan yaptığı açıklamada, “Donetsk ve Luhansk’tan tahliye edilen nüfusun yüzde 60’ı çocuklardan oluşuyor. Şuan Rostov dışında Rusya’nın 30 farklı kentini mülteciler için hazır hale getiriyoruz” dedi.
Donbass Bölgesi sakinlerinin birçoğu kendi araçlarıyla Rusya topraklarına geçerken, çok sayıda otobüs, mültecilerin tahliyesi için sefer düzenledi. Sivillerin tahliyesinde karayolu ulaşımının yetersiz kalmasının ardından, Rusya’nın Rostov kenti ile Donbass Bölgesi’ne ek tren seferleri konuldu. Demiryolu hattı üzerinden son 24 saatte yaklaşık 5 bin kişi Rostov’a ulaştı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Donbass Bölgesi’ndeki Rusya yanlısı milisler ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların şiddeti artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, karşılıklı top atışları ile saldırı düzenlenen bölgede, her 2 tarafın sınırları arasındaki kırsal bölgelerde çatışmaların köylere kadar sıçradığı, sokak aralarında Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı milisler arasında sıcak temas olduğu öne sürüldü. Çatışmaların özellikle gece saatlerinde arttığı, Donbass Bölgesi’ndeki bazı evlere bombalar düştüğü duyuruldu. Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin net bir bilgi verilmezken, Donetsk ve Luhansk tarafında ilan edilen seferberlik nedeniyle eli silah tutan tüm gönüllülere kamuflaj ve silahlar verilerek cephelerde görevlendiriliyor.

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SAVAŞ ENDİŞESİ ARTTI

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Popasna'da konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görülüyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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