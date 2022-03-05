HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün! Rus birlikler ilerliyor, Ukrayna direniyor... İşte son durum

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün! Rus birlikler ilerliyor, Ukrayna direniyor... İşte son durum

05.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesi 10. günde devam ediyor. Çatışmaların gitgide şiddetlendiği bölgede, Ukraynalıların, Rus güçlere direndiği belirtildi. Başta Harkov ve Kiev olmak üzere birçok bölgede çatışmalar sürerken, Rus birliklerin gece boyu bombalayarak ilerlemeye çalıştığı belirtildi. Öte yandan ikinci müzakere görüşmelerinden de sonuç çıkmazken, üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi. İşte sıcak bölgedeki son gelişmeler...

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün! Rus birlikler ilerliyor, Ukrayna direniyor... İşte son durum

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonu 10. günde devam ederken, son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Sıcak bölgeden alınan bilgilere göre Rus güçleri gece boyu yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeyi sürdürdü. Başkent Kiev ve Harkov başta olmak üzere birçok kentte şiddetli çatışmaların yaşanırken, Ukrayna güçlerinin Rus birliklere direnişi de sürüyor. Öte yandan dün gerçekleşen ikinci tur müzakere görüşmelerinden sonuç çıkmazken, üçüncü görüşmeler için tarih belirlendi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında saat saat tüm gelişmeler...

06.10

ABD, ALMANYA VE ROMANYA'DAN ORTAK TATBİKAT

ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

2022-03-04T101405Z_1738879605_RC2LVS9SRY0X_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ZHYTOMYR

05.58

MARİUPOL ABLUKAYA ALINDI

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

01.22

ABD BAŞKAN YARDIMCISI HARRIS, POLONYA VE ROMANYA'YA GİDECEK

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 9-11 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşını ve ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteği görüşmek üzere Polonya ve Romanya'ya gidecek.

01.19

FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

2022-03-03T151540Z_1953472928_RC2YUS9V9K0K_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KYIV-REGION

00.14

HARKOV ŞEHRİ, RUS ORDUSUNA DİRENİYOR

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti.

-----

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesiKuzey Kore’den yeni bir füze denemesi
Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandıRusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Blinken'dan Ukrayna açıklaması: Durum daha da kötüleşecek

Blinken'dan Ukrayna açıklaması: Durum daha da kötüleşecek

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.