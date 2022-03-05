Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün! Rus birlikler ilerliyor, Ukrayna direniyor... İşte son durum

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonu 10. günde devam ederken, son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Sıcak bölgeden alınan bilgilere göre Rus güçleri gece boyu yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeyi sürdürdü. Başkent Kiev ve Harkov başta olmak üzere birçok kentte şiddetli çatışmaların yaşanırken, Ukrayna güçlerinin Rus birliklere direnişi de sürüyor. Öte yandan dün gerçekleşen ikinci tur müzakere görüşmelerinden sonuç çıkmazken, üçüncü görüşmeler için tarih belirlendi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında saat saat tüm gelişmeler...

06.10

ABD, ALMANYA VE ROMANYA'DAN ORTAK TATBİKAT

ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

05.58

MARİUPOL ABLUKAYA ALINDI

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

01.22

ABD BAŞKAN YARDIMCISI HARRIS, POLONYA VE ROMANYA'YA GİDECEK

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 9-11 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşını ve ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteği görüşmek üzere Polonya ve Romanya'ya gidecek.

01.19

FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

00.14

HARKOV ŞEHRİ, RUS ORDUSUNA DİRENİYOR

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti.

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