Son dakika: Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Dünyanın nefesini tuttuğu gün sıcak bölgede son durum

Son dakika: Batılı istihbarat örgütlerinin, Rusya'yı Ukrayna'yı 16 Şubat'ta (bugün) işgal edeceği iddiasının ardından, olası harekata karşı dikkatler suların ısındığı Karadeniz kıyılarına çevrildi. Plana göre Kremlin, 130 bin askerle Kiev'e girerek yönetimi devirecek. Kremlin'deki komutanlar tarafından Putin'e sunulan planlara göre, Rusya önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girecek, daha sonra ülkenin doğu sınırında konuşlandırılan Rus askerleri hızla Kiev'e ulaşarak Ukrayna hükümetini indirecek.

SON DAKİKA: RUSYA'NIN 130 BİN ASKERLE İŞGAL PLANI

Rusya, sınırlara yığdığı 130 bin askerle Ukrayna'yı farklı cephelerden kuşattı. 20 askerin de hazır beklediği bildirildi. ABD'li uydu şirketi Maxar da, dün akşam itibarıyla Rus birliklerinin muharece mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü.

DONANMA 'KIRMIZI' ALARMDA

Putin'in 'kansız darbe' hedeflediğini vurgulayan kaynaklar, hava ve deniz desteğinin hazır bekletildiğini, Rusya'daki birçok askeri birimde tatillerin iptal edildiğini, Rus savaş gemilerinin de Karadeniz ve Akdeniz'de alarm durumuna geçtiğini belirtti.

PUTİN'DEN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

Sınırda sıcak saatler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin, tatbikat yapan askerlerin bölgeden çekildiğini açıkladı. Müzakereye açık olduklarını söyleyen Putin, "Her seçenek masada" diye konuştu.

BİEN: SALDIRACAK OLURSA BEDELİNİ ÖDER

ABD Başkanı Biden, Putin ile diplamasiye devam etmek için mutabık kaldıklarını belirtirken, "Hala Ukrayna sınırında tehdit sürüyor. Rusya saldırırısa uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz" dedi.



