SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'piyasada bulunmayan ilaçlar' ve 'sahte ilaç' açıklaması! 'Hepsi sisteme kayıtlı'

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları...

31 OCAK SALI GÜNÜ SMA BİLİM KURULU TOPLANACAK

SMA Bilim Kuruluna ilişkin bir soru üzerine Koca, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye'de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız." bilgisini verdi.

SAHTE İLAÇ İDDİALARI

Sahte ilaç konusuyla ilgili soru üzerine Koca, sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini söyledi. Türkiye'de, dünyada benzeri olmayan İlaç Takip Sistemi'nin (İTS) bulunduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"İlacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına gelişine ve hastaya uygulanmasına kadar takip edebildiğimiz, dijital ortamda izlediğimiz güçlü bir sistemimiz var. Kaldı ki bu sistemi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Eczanelerde, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS'ye kayıtlıdır. Eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil. Tüm ruhsatlı ilaçlar İTS'ye ve barkod sistemine kayıtlı. Bunun dışında yurt dışı ilaç adı altında, Türkiye'de ruhsatı olmayan, hastaya özel getirilen ilaçlar var. Bildiğiniz gibi tek bir ilaçla ilgili bir iddia söz konusuydu. Bununla ilgili de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun (TİTCK) nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu zaten gördünüz. Kurumumuz tarafından durum tespit edildi, soruşturma açıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde, bizde ruhsatlı olmayan yurt dışından bir ilacın ülkemize girişi olduğunda da İTS'ye kaydedilmeden hastaya kullanımı söz konusu olamayacak. Vatandaşımız müsterih olsun."

KUDUZ AŞISI

Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntının olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşımız var. Herhangi bir sorun yok." dedi.

PİYASADA BULUNAMAYAN İLAÇLAR

Piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi gibi ilaçlarda, mevsimsel olan hastalık sayısındaki artış kaynaklı, dünyada da Türkiye'de de zaman eksiklik yaşandığını söyledi.

Üretimin yüzde 55 oranında arttırıldığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Buna rağmen yer yer sorun yaşanabiliyor. Bu, özellikle yılbaşına doğru hammaddenin ülkeye getirilememesinden ve hasta sayısının beklenenden fazla olmasından kaynaklı bir sorundu. Dünyada hammadde üretiminde ciddi bir sıkıntı var. 16 Aralık'ta kararname imzalanmıştı, yılbaşı ve sonrası hammadde siparişlerinin üretici ülkelerden kaynaklı şekilde geç gelmesi bu sorunun daha da artmasına sebep oldu. Zannediyorum önümüzdeki 2, 3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz."

AA

