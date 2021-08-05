Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile, nüfusa oranla vaka haritasını açıkladı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." dedi.

Buna göre, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri de açıkladı. Koca paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz: Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/MZMRuMgIF8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021



