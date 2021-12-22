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  4. Son dakika: Sahte içki bir can daha aldı! Eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Sahte içki bir can daha aldı! Eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

22.12.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sahte içki bir can daha aldı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde eski belediye başkanının oğlu olduğu öğrenilen kişi, sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Edinilen bilgiye göre, Kısas kırsal Mahallesi’nde yaşayan İmam Demir (56), aldığı alkol sonrası fenalaştı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenilen İmam Demir’in, 1992 yılındaki seçimleri Doğruyol Partisinden (DYP) kazanan ve bir dönem başkanlık görevi yürüten Kısas Beldesi eski Belediye Başkanı İsa Demir’in oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sahte içki
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