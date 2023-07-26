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  4. Son dakika | Sansasyonel eylem arayışındaki teröristler yakalandı! İstanbul'a gelmeden önce hain plana böyle hazırlanmışlar

Son dakika | Sansasyonel eylem arayışındaki teröristler yakalandı! İstanbul'a gelmeden önce hain plana böyle hazırlanmışlar

26.07.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da sansasyonel eylem arayışındaki 2 terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Suriye'nin Afrin bölgesinden gelen teröristlerin terör örgütü içindeki geçmiş faaliyetlere yer verildi. Fatıma Al Musa adlı teröristin savaşçı eğitimi, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı belirlendi. Velat Jamo adlı teröristin ise terör örgütüne bağlı Heze Cevheri'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Son dakika | Sansasyonel eylem arayışındaki teröristler yakalandı! İstanbul'a gelmeden önce hain plana böyle hazırlanmışlar

Son dakika haberi: İstanbul'da eylem arayışında olan PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, Başakşehir'de yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin sansasyonel eylem arayışından önce örgüt içinde aldığı eğitimler ve faaliyetler aktarıldı.

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TEM EKİPLERİ YAKALADI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 2011'DE KATILMIŞ

Fatıma Al MUSA isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmiştir.

Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

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SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU OLARAK FAALİYET GÖSTERMİŞ

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir."

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terörist

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