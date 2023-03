Son dakika: Şenol Güneş'ten Cenk Tosun için dikkat çeken açıklama! 'Gitmesini istemem ama ayrılacaksa dur da demem!'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 3 haftada alınan olumsuz sonuçların ardından galibiyetin kendileri için moral olduğunu söyleyen Güneş, “Son 3 maça baktığımızda 3 puan kazanamadık. Bugün kendi sahamızda dolu tribünler karşısında coşkulu heyecanlı taraftarımızın huzurunda, fizik gücü iyi olan, koşan takıma karşı kazanmamız gereken maçtı. Hızlı başladık ve devam ettirdik. Tempolu bir maç oldu. Pozisyonu bol bir maç oldu. Rakibe daha az atak şansı verdik. Her şey iyi gitti. Sadece atılan şutların isabeti ve pasların tercih ve yanlış kullanılması sebebiyle farklı bitmesi gereken maçın son anlarında panikle rakibe şans verdik. Hak ettiğimiz maçtı. Kaybedilen maçlar sonrası hem 3 puan hem de morale ihtiyaç vardı. 3 puanı hak ettik. Orta sahanın iyi olması savunma ve hücumu rahatlatıyor. Aboubakar’ın gol atmasına sevindim, istekliydi. Hazır değildi. Bir şeyler yapmak istiyordu gol atmak istiyordu” şeklinde konuştu.

CENK TOSUN CEVABI: "GİTMEK İSTERSE DUR DEMEM"

Şenol Güneş, Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi ekiplerinden Chicago Fire’a transferi konuşulan Cenk Tosun ile ilgili de konuşarak, “Cenk’in transferi konuşuluyor ama transfer konuşuldu diye transfer yapılır diye bir şey yok. Bizim kaptanımız. Kalmak istiyorsa kulüp de tutmak ister. Önemli olan iki tarafın da mutlu olması. Bana sorarsanız kalmalı. Normalde gitmesini istemem, gitmek isteyene dur demem. Oyuncular burada oynamadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesinde yarar var. Her oyuncuyu kucaklamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KATKI YAPAN KALIR"

Deneyimli teknik direktör, kalacak futbolcuların performansı göre yapılacak değerlendirmenin ardından karar verileceğini ifade ederek, “Elimizde olan tüm oyuncuları ihtiyaca göre değerlendiririz. Beklentilerimize cevap vermediği için ve sezon sonunda gitme durumu olduğu için değerlendirilmemesi gereken oyuncular var. 26 oyuncu 4 kalecim var dışarda kalanlara üzülüyorum. Beşiktaş’a katkı yapan kalır. Bunu yaparken kafamıza estiği gibi değil randımana bakacağız. Duygularımızla hareket etmeyeceğiz oyuncuları katkılarıyla değerlendireceğiz. Oyuncu bugün tempoya uyum sağladıysa bunu sürdürebilmeli üstüne koymalı” diye konuştu.

"MAXIM KALİTELİ BİR OYUNCU"

Yeni transfer Maxim’in performansını değerlendiren Şenol Güneş, “Oyunun beyni orta saha. Orta saha ne kadar iyi oynarsa o kadar iyi. Maxim de daha çok hücuma dönük ve ekstra bir oyuncu. ‘Sıkışırsak seni ikinci yarı alacağım’ dedim. İyi gidiyordu. Gedson da çok çalıştı. Oyun gitgelli olunca değişiklik yapmak istedim. Yorulanlar da oldu. 80’den sonra aldım. Asıl özelliği hücumda iş yapabilir. Oyun onun düşündüğü gibi gelişmedi. O da biraz önde kaldı. İyi oyuncu kaliteli ve katkı yapacağını düşünüyorum. Duran top kullanan oyun zekası olan oyuncu Salih de savunmayı iyi yaptı. Amir de öyle. Topu iyi kullanırsa daha iyi oyuncu olur” açıklamasını yaptı.

"İLGİNÇ BİR TAKIM OLDUK"

Deplasmanda alınan kötü sonuçlara değinen Güneş, “İlginç takım olduk. 3 maçın öncesinde Konya ve Kayseri’de kazanan takımdık. Zor dönemden geçiyoruz. Orta sahada değişiklik yaptık. Sahamızda iyiyiz ama geçen hafta da berabere kaldık. Geçen maçta da 5 oyuncu yoktu. Elimizde kenarda iyi oyuncular var. Saiss, Rosier bizim için değerli oyuncular. İnşallah devam edecekler” diye konuştu.

"ONUR BULUT HER ŞEYİ ANLADI"

MKE Ankaragücü maçında oynayan savunma örgüsünün performansını değerlendiren Şenol Güneş, “Savunma da iyiydi. Tayyip çok dinamikti, Colley de dinamikti ama ilk maçını oynadı. Bizim iyi bir oyuncumuz daha var; Saiss. O da top kullanan oyuncu. O tip katkıları olan oyuncu. Onur çok başarılı. Ofansif, defansif ilk maçında her şeyi anladı. Futbolcu niyeti varsa uyum sağlar. Masuaku’yu da beğendim” ifadelerini kullandı.

"MASUAKU SAVAŞIYOR, İYİ NİYETLİ"

Masuaku’nun takımdaki geleceği hakkında yöneltilen soruya Güneş, “Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bugün daha dinamikti. Savunmanın tüm bloğu iyiydi. Geride sıkıntılar olabilir ama savaşıyor ve iyi niyeti var. Kalır mı, şartlar ne olur ona bakarız. Transfer durumu ihtiyacı seneye takımı nasıl taşıyacağız bakacağız. Her şey değişebilir. Takımdaki her oyuncu değerlidir. Değerli olan her oyuncu takımı yukarı çıkarması gerekir” yanıtını verdi.