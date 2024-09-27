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  4. SON DAKİKA: Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

27.09.2024 10:49
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 10:49
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Son dakika... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla program çıkışı saldırıya uğradığı öğrenilen eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

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Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

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Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

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