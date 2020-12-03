Son dakika Siirt'te şiddetli deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Siirt'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı.
Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.
Söz konusu deprem Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Bitlis illerinde de hissedildi.
AFAD'da yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...