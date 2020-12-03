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Son dakika Siirt'te şiddetli deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

03.12.2020 08:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika Siirt'te şiddetli deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika haberine göre Siirt'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kurtalan ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 5,0; Kandilli Rasathanesi ise 5,1 olarak duyurdu.

Siirt'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Söz konusu deprem Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Bitlis illerinde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'da yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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AFAD SON DEPREMLER

KANDILLI

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