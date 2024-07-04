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  4. Son dakika | Sinan Ateş cinayeti duruşmasında anne Saniye Ateş sözünü bitiremeden hastaneye kaldırıldı! Özgür Özel: İnsanın gerçekten kanı donuyor

Son dakika | Sinan Ateş cinayeti duruşmasında anne Saniye Ateş sözünü bitiremeden hastaneye kaldırıldı! Özgür Özel: İnsanın gerçekten kanı donuyor

04.07.2024 12:59
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Son dakika haberi: Sinan Ateş cinayeti davasının dördüncü celsesinde anne Saniye Ateş bugün de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" dedi. Duruşmayı takip eden CHP lideri Özgür Özel de olayla ilgili "Sözlerini bitiremeden baygınlık geçirerek salondan çıkarılmak zorunda kaldı. İnsanın gerçekten kanı donuyor" diye konuştu.

Son dakika | Sinan Ateş cinayeti duruşmasında anne Saniye Ateş sözünü bitiremeden hastaneye kaldırıldı! Özgür Özel: İnsanın gerçekten kanı donuyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin yakından takip ettiği Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü celse başladı. Duruşma sırasında anne Saniye Ateş beyanı alınırken baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise duruşma öncesinde yaptığı açıklamada "Sinan’ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yeraltı dünyasında bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsan da konuşmasan da beni öldüreceğine, herkesi öldüreceğine ikna oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara'da cuma namazı çıkışında ofisine giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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ANNE ATEŞ YİNE HASTANEYE KALDIRILDI

Anne Saniye Ateş dünkü duruşmada fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Gerçek Gündem'in aktardığı gelişmeye göre Saniye Ateş bugün de mahkemede beyanda bulunurken fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Ayşe Ateş mahkeme salonundaki sanıklara dönerek, "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

Annesi hastaneye kaldırıldı! Annesi hastaneye kaldırıldı!

ÖZGÜR ÖZEL: İNSANIN GERÇEKTEN KANI DONUYOR

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saniye Ateş'in beyanı alınırken fenalaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Saniye Ateş konuştu ve aslında orada söylenebilecek bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Oğlunu vuranların değil vurdurtanların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. 'Oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü, ben zaten ölüyüm' dedi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini söyledi. Sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan çıkarılmak zorunda kaldı. İnsanın gerçekten kanı donuyor."

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AYŞE ATEŞ MAHKEMEYE 4 MHP'LİNİN İSMİNİ VERDİ: İLK DEFA AÇIKLAYACAĞIM

Ayşe Ateş ise ifadesinde mahkemeye 4 MHP'linin ismini verdi. Halk TV'de yer alan habere göre Ayşe Ateş, ilk defa açıklayacağını söylediği ifadesinde, Sinan Ateş'in kendisine "‘Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dediğini aktardı.

"AKIL VE MANTIK DIŞI İFADELERİ BİZE 3 GÜNDÜR DİNLETİYORLAR"

Ayşe Ateş duruşma öncesinde ise gazetecilere açıklama yaptı. DHA'nın aktardığına göre; Ateş, duruşma salonunda yaşananları günlerdir sessizce izlediğini belirterek, "Avukatımız dışarı çıkarılıyor, duruşmayı izleyenler salondan kovuluyor. Mahkeme heyetinin mükellefiyeti; buradaki sanıkları, tanıkları, müştekileri tek tek dinlemek, anlatılanları kayda geçirmektir. Mahkemede soru sormamız engelleniyor. Saçma sapan zırvalarla bizi 3 gündür oyalıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydına dikkat çeken Ayşe Ateş, "Kamera kaydında ne var? İzlemeyenler için anlamayanlar ve anlamak istemeyeneler için bir kez daha anlatıyorum. Kiralık katil arabanın arkasından çıkıyor, silahını Sinan'ın vücuduna doğrultup, üst kısmına doğru ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan bir insanın refleksini veriyor ne de başka bir hamlede bulunuyor. Sadece bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor ve hareketsiz kalıyor. Yere düşen bir insan ayağından vurulduysa bir refleks vermez mi? Bu akıl ve mantık dışı ifadelerle saçma sapan zırvaları bize 3 gündür dinletiyorlar. Sonrasında Sinan düşerken kiralık katil Erol Özyağcı, Selman'ı da vuruyor. Selman can havliyle kaçıyor, kaçarken eli silahına gidiyor, silahı elinde değil, elini beline atıyor. Bunlar kamera kaydında görünüyor. Kiralık katil devam ediyor, önüne doğru bir adım atıp Sinan'a ateş ediyor, Sinan'ı etkisiz hale getirip kaçıyor. Selman geri döndüğünde ise Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaşıyor ve dizlerinin üstüne çöküyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI BİR DE ANNESİZ BIRAKMAKTAN KORKTUM"

Ayşe Ateş, duruşmada vereceği ifadede Sinan Ateş'e hayattayken yaşatılanları anlatacağını söyleyerek, "Sinan’ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden, tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi, o ifadeyi bilenler gayet iyi biliyor. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana şöyle söylediler; Ayşe bu isimleri söyleme seni de yaşatmazlar. Sen Sinan’ın sana söylediği alt kademedeki isimleri ver, diğerlerini devlet ortaya çıkarır. Ölmekten öldürülmekten çocuklarımı bir de annesiz bırakmaktan korkuyorum. Bugün ölümü göze almadım arkadaşlar. Burada sosyal medyada ve televizyon ekranlarında ortaya konulan tabloyu ve karanlığı gördükten sonra yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yeraltı dünyasında bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsan da konuşmasan da beni öldüreceğine, herkesi öldüreceğine ikna oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum. Ölürsem de benimle gitmesini istemiyorum. Herkes her şeyi bilsin istiyorum. Müdafiler bu duruşmada bu siyasi cinayetin Pensilvanya’da kurgulandığını, senaryosunu da Mustafa Özcan isimli şahsın yazdığını iddia ettiler. İddiaya göre ben de onlara hizmet ediyormuşum. Bu, MHP ve ülkü ocaklarına karşı yapılan bir kumpas girişimiymiş. Böyle arsızlık, böyle kurnazlık hiçbir yerde tarih boyunca görülmemiştir. Sinan Ateş’e ölmeden önce ülkü ocakları ve MHP yöneticileri tarafından sosyal medya üzerinden yöneltilen tehditler, edilen hakaretler, atılan iftiralar tam ortada dururken, arkadaşları aynı odaklar tarafından saldırılara maruz kalmışken, deliller de aynı merkezi işaret ederken, ben kocamın katilini nerede arasaydım? Sinan’ı CHP’liler mi tehdit etti? Arkadaşlarına DEVA Partililer mi saldırdı? Dostlarına İYİ Partililer mi elçi gönderdi? Bu ne cüret? Bu ne aymazlık? Hiç heveslenmesinler, hiç sevinmesinler. Cambaza bakmayacağımızı, katillerden gözümüzü ayırmayacağımızı da bilsinler" dedi.

Duyan herkes dondu kaldı: Sinan Ateş'i arkadaşı vurdu... Duyan herkes dondu kaldı: Sinan Ateş'i arkadaşı vurdu...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Sinan Ateş
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