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Son dakika | Sosyal medya için yeni düzenleme mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

01.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz toplantıda dijital ekonomi, dijital hukuk gibi bir çok meseleyi değerlendirdik. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Son dakika | Sosyal medya için yeni düzenleme mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Genç Projeler Açılış Programı İstanbul Fatih'te düzenleniyor. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya konusunda gençleri uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemenin de sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI

Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız yarın ilk orucunu tutacağımız başı rahmet ortası mafiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyanın her alanda huzura, barışa, adalete, merhamete ihtiyacı olduğu dönemde eriştiğimiz Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerinde olmasını diliyorum.

13 kütühaneyle gençlik merkezlerinin açılışını yapmak üzere buradayız.
Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizden öğrencilerimiz istifade etmektedir.

Fatih belediyemizin hizmetleri bununla sınırlı değil. Geniş bir çerçevede hizmet veriliyor.

9 ayrı spor merkezinde gençlerimizin kendini geliştirebilme imkanı sunulmuştur.

"ARI KOVANI GİBİ İŞLEMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Sevgili gençler, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da hizmete aldık. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz günlerde kapının adeta arı kovanı gibi işlemesinden mutluluk duyuyorum.

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Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması memnuniyet vericidir. Milli Eğitim Bakanlığımız da 'kütühanesiz okul kalmayacak' projesi ile okullarımızda önemli adımlar atıyor.

Bizim gençliğimizde, nereyi bulursak orada ders çalışarak, okul hayatımıza devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı.

Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şansılısınız.

"DÜZENLEMEYİ YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz toplantıda dijital ekonomi, dijital hukuk gibi bir çok meseleyi değerlendirdik. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Aynı şekilde hiçbir dijital medya hiçbir sporun ikamesi olamaz. Gençlerimizden gerçek hayattan kopmamasını istiyoruz. Kağıda basılı kitapları yanınızdan eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün vakit ayırın. Bir çayın yanında gerçekleştirilen bir sohbeti ihmnal etmeyin. Farklı kültürleri tanımak için şartları zorlayın.

Fatih Belediyemizin kütüphaneleri bir kez daha başta Fatih olmak üzere tüm İStanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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