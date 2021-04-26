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  4. Son Dakika: Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

Son Dakika: Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

26.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, "Sputnik V aşısının üretimi için bir Türk şirketiyle anlaştık" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretmek için anlaştı.

Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

Aynı açıklamada üretimin önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiği bilgisine de yer verildi.

SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?

Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6.

Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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