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  4. SON DAKİKA | SSB Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan duyurdu! HÜRJET motorunu çalıştırdı

SON DAKİKA | SSB Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan duyurdu! HÜRJET motorunu çalıştırdı

02.02.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demir, "HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta" mesajıyla o anları paylaştı.

Türk savunma sanayiinden dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hürjet'in motorunun çalıştırıldığını duyurdu. Demir, uçağın motorunun çalıştırıldığı anların videosunu da yayınladı.

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'ARTIK SIRA UÇUŞTA'

İsmail Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayınımızın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta!"

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Hürjet son dakika ismail demir

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