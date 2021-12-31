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  4. Son dakika: Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler

Son dakika: Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler

31.12.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Taksim'de yılbaşına girmek isteyen 3 yabancı uyruklu kadın 2 kişi tarafından elle tacize uğradı. Kadınların yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika: Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler

Taksim'de yılbaşı kutlamaları için gelen 3 kadının yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildikleri iddia edildi. 3 kadının şikayetçi olduğu taciz iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Yeni yılı Taksim'de karşılamak için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 3 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi tarafından taciz edildi. Kadınların elle taciz edildiklerini seslenmeleri üzerine kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, 2 kişiyi hemen orada yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli ile ve şikayetçi oldukları taciz nedeniyle mağdur olarak ifade vermek için 3 kadın polis merkezine götürüldü.

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Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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