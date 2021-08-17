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Son Dakika: Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

17.08.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Kabil'de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği soruları cevapladı. Taliban sözcüsü, ülkenin 20 yıl önce de şimdi de 'Müslüman bir ulus olduğunu' belirtirken, "Fakat olgunluk söz konusu olduğunda, 20 yıl önceki halimizle şimdiki halimiz arasında devasa bir fark var" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilmesine paralel olarak 10 gün içinde yönetimi tümüyle ele geçiren Taliban, ilk basın toplantısını düzenledi.

"KİMSEYE ZARAR VERİLMEYECEK"

Kabil'de eski hükümetin kullandığı medya merkezinde sözü alan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'zafer için ulusu kutladıklarını' söyledi. Mücahid, "İslam Emirliği kimseye kin beslemiyor. Hiçbir iç veya dış düşman istemiyoruz" dedi. Taliban sözcüsü, "Afganistan'ın artık bir savaş alanı olmamasını sağlamak istiyoruz. Bize karşı savaşan herkesi affettik. Düşmanlıklar son bulmalı" ifadelerini kullandı. Mücahit, "ABD veya uluslararası toplumdan kimseye zarar verilmeyecek" dedi.

"KABİL'E GİRMEK ZORUNDA KALDIK"

"Kabil'de kaos istemiyoruz" ifadelerini kullanan Mücahid, "Planımız, geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde tamamlanması için Kabil'in dışında durmaktı. Fakat ne yazık ki önceki hükümet o kadar beceriksizdi ki, güvenlik güçleri güvenliği sağlamak için hiçbir şey yapamadı. Bizim bir şey yapmamız gerekiyordu. Halkın güvenliğini sağlamak için Kabil'e girmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

"KADINLARIMIZ MÜSLÜMANDIR"

Mücahid, kadın hakları konusunda ise "İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizin kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır" dedi.

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"KADINLARIMIZ HAKLARINDAN FAYDALANABİLECEK"

Mücahid, "Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var" ifadelerini kullandı.

MEDYAYA 'İSLAMİ DEĞERLER' UYARISI

Medyaya 'kendi kültürel çerçevelerinde' bağlı olduklarını belirten Mücahid, "Medya özgür ve bağımsız olmaya devam edebilir" dese de, basın kuruluşlarından bazı talepleri olduğunu söyledi. Mücahid, "İslam ülkemizde en önemli değerdir. Hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı" dedi.

"20 YIL ÖNCEKİ GİBİ DEĞİLİZ"

Taliban sözcüsü, ülkenin 20 yıl önce de şimdi de 'Müslüman bir ulus olduğunu' belirtirken, "Fakat olgunluk söz konusu olduğunda, 20 yıl önceki halimizle şimdiki halimiz arasında devasa bir fark var" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Şu an ülkede askeri bir durum yaşandığını, yeni hükümetin kurulmasıyla yasaların netleşeceğini belirten Mücahid, kendi kontrollerindeki bölgelerde yaşandığı belirtilen insan kaçırma ve cinayet olaylarına ilişkin soruya da, "Ülke çapında tam güvenlik var. Kimse kimseyi kaçıramayacak. Gün geçtikçe güvenlik durumu iyileşecek. Kimsenin ülkeyi terk etmesini istemiyoruz. Af var" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adamlar İslam'ın tüm kurallarını koymuş yanlış birşey yok suanlik bakıp göreceğiz
Aklıma İran islam devrimi geldi. Humeyni de ülkeye barış getireceğini ve kimseye zarar gelmeyeceğini özgür olacaklarını söylemişti. Ama birkaç yıla kalmaz ne kelle bıraktı ne muhalif.
Ne şamın şekeri ne arabın yüzü

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