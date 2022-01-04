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Son Dakika: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

04.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak’ı (36) bıçaklayıp öldürdüğü tespit edilen evsiz ve madde bağımlısı Görkem Doğan (23) polis tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Doğan, ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı (61) da aynı yerde bıçakla öldürdükten sonra ormana gömdüğünü söyledi. Doğan'a, Yerebakan'ı toprağa gömerken yardım ettiği belirlenen 1 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti

Son dakika haberine göre Göktuğ Tamer Kutlusak, yılbaşı gecesi kardeşi ve 2 arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gitti. Burada alkol alan Kutlusak ve arkadaşları, ormandaki barakada kalan madde bağımlısı Görkem Doğan ve yanındaki 2 arkadaşıyla tartıştı. Çıkan kavgada Doğan, Kutlusak'ı karnından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kutlusak'ı ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Göktuğ Tamer Kutlusak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN BİSİKLET İLE KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisinin olay yerinden bisikletle kaçan Görkem Doğan ile arkadaşı Benan Birtane (55) olduğunu belirledi. Doğan ve arkadaşı İstasyon Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Katil zanlısı olduğu belirlenen Görkem Doğan, sorgusunda kavga ettiği Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçaklayıp kaçtığını kabul etti.

'İKİ OLAYDA DA TARTIŞINCA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ'

Polis ekipleri ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan'ı da aynı barakanın önünde Görkem Doğan tarafından öldürüldüğünü belirledi. İfadesinde suçunu itiraf eden Doğan, Yerebakan'ı ormanda toprağa gömdüğünü belirterek, "İki olayda da alkol aldıktan sonra tartışınca bıçakla öldürdüm. Yerebakan'ı barakanın arkasındaki toprağa gömdüm” dedi.

Doğan ve ona yardım ettiği belirtilen Birtane'nin gösterdiği yerde gece yarısı iş makinesiyle yapılan kazıda Yerebakan'ın cansız bedeni bulundu.

POLİS BİR ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yerebakan'ın cenazesi, otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, Göktuğ Tamer Kutlusak'ın cenazesi ise toprağa verildi.

Görkem Doğan'a, Yerebakan'ı toprağa gömerken yardım ettiği belirlenen 1 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA

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cinayet Eskişehir
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