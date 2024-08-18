Son dakika | Tel Aviv'de patlama paniği! Kamyondaki patlayıcı can kaybına yol açtı: İsrail polisinden açıklama geldi

Filistin'e saldırmaya devam ederken İran ve Lübnan Hizbullahı'yla da savaşın eşiğine gelen İsrail'de patlama bu akşam patlama gerçekleşti.

KAMYON PATLADI, SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İsrail polisi, Tel Aviv'de bir kamyonda meydana gelen ve kamyondaki sürücünün ölümüne yol açan patlamaya araçtaki patlayıcının neden olduğunu açıkladı.

AA'da yer alan habere göre ise; Lahi Caddesi'ndeki patlamada 1 kişinin yaralandı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

ŞİN-BET DEVREYE GİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.

İŞTE TEL AVİV'DEN PATLAMA SONRASI GÖRÜNTÜLER

İSRAİL'İN GAZZE'YE SON SALDIRILARINDA 16 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Saidi ailesinin evine İsrail ordusunun yaptığı saldırıda birisi kız çocuğu olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki saldırılarda da 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır