SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika transfer haberi: Marcao'nun serbest kalma bedeli herkesi şoke etti! Marcao'nun bonservisi ne kadar?

Son dakika transfer haberi: Marcao'nun serbest kalma bedeli herkesi şoke etti! Marcao'nun bonservisi ne kadar?

11.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Brezilyalı savunmacı Marcao, İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında yeni takımına imza atarken, Sevilla'nın Marcao için belirlediği serbest kalma bedeli dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Marcao'nun serbest kalma bedeli herkesi şoke etti! Marcao'nun bonservisi ne kadar?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferlerini de birbir açıklarken, takıma katılan isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte kampa katılmayan ve geleceği merak konusu olan Brezilyalı savunmacı Marcao ile yollar ayrıldığı resmen açıklanmış, 26 yaşındaki oyuncunun İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'ya transferi duyurulmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

SEVILLA'NIN İLK TRANSFERİ!

şlkşlk

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

Galatasaray, Marcao'nun bonuslar dahil 15 Milyon Euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

popopo

Sevilla'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ilk isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı.

Galatasaray ile 2019 yılında sözleşme imzalayan Marcao, Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip oyuncu içiğn 20 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli belirlerken, Sevilla Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bunun 2.5 katı oranında bir bedel ekledi.

VEDA AÇIKLAMASI

jnjn

Marcao için yapılan veda açıklamasında "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Idrissa Gueye'den Galatasaray için olay PSG hamlesi! Takipten çıkardı...Idrissa Gueye'den Galatasaray için olay PSG hamlesi! Takipten çıkardı...
Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?
Başpehlivan, çobanlığa geri döndüBaşpehlivan, çobanlığa geri döndü
Anahtar Kelimeler:
transfer Marcao galatasaray sevilla son dakika haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı! "Yalvaracaktım"

Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı! "Yalvaracaktım"

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.