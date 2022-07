Son dakika transfer haberi: Marcao'nun serbest kalma bedeli herkesi şoke etti! Marcao'nun bonservisi ne kadar?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray transferlerini de birbir açıklarken, takıma katılan isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte kampa katılmayan ve geleceği merak konusu olan Brezilyalı savunmacı Marcao ile yollar ayrıldığı resmen açıklanmış, 26 yaşındaki oyuncunun İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla'ya transferi duyurulmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

SEVILLA'NIN İLK TRANSFERİ!

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

Galatasaray, Marcao'nun bonuslar dahil 15 Milyon Euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

Sevilla'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ilk isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı.

Galatasaray ile 2019 yılında sözleşme imzalayan Marcao, Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip oyuncu içiğn 20 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli belirlerken, Sevilla Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine bunun 2.5 katı oranında bir bedel ekledi.

VEDA AÇIKLAMASI

Marcao için yapılan veda açıklamasında "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.