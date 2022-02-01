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  4. Son dakika transfer haberleri: Barcelona yıldız oyuncuyu bedelsiz transfer etti! Aubameyang'dan büyük fedakarlık...

Son dakika transfer haberleri: Barcelona yıldız oyuncuyu bedelsiz transfer etti! Aubameyang'dan büyük fedakarlık...

01.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Agüero yerine forvet arayışlarına başlamıştı. Arsenal'in golcü oyuncusu Aubameyang'ı İspanya'ya getiren Katalanlar, yıldız oyuncuya bedelsiz bir şekilde imza attıracak.

Son dakika transfer haberleri: Barcelona yıldız oyuncuyu bedelsiz transfer etti! Aubameyang'dan büyük fedakarlık...
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi artık an meselesi... Barcelona'da Agüero'nun kalbinde yaşanan problem sonrası futbolu bırakmasının ardından forvet arayışlarına hız verilmişti. Sevilla'da Luuk de Jong'u kadrosuna katan Barcelona, bu futbolcudan verim alamayınca kötü bir sezon geçirmeye başladı. Takımın başına Xavi'nin getirilmesiyle daha tecrübeli bir kadro kurmak isteyen Barcelona'nın ilk hamlesi Daniel Alves'i takıma geri kazandırmak oldu. Şimdi de Arsenal'in golcü oyuncusu 32 yaşındaki Aubameyang Barcelona'ya her an imza atabilir...

KARŞILIKLI FESİH

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Arsenal'da yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, Barcelona'ya gidebilmek için tüm alacaklarını İngiliz kulübünde bırakmayı kabul ederek Barcelona'ya transfer oldu. İmzaların birkaç gün içinde atılması beklenirken Aubameyang'ın şu an İspanya'da olduğu öğrenildi.

15 MAÇTA 9 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

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Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol - 2 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC
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