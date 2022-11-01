Son dakika: Tüm Türkiye'ye aynı anda gelecek! Bakan Soylu net saat verdi: İlk kez yapacağız

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk kez düzenleniyor! Bakan Soylu ülke çapında uygulanacak deprem tatbikatının ayrıntılarını paylaştı.
İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuşan Bakan Soylu, tatbikatı şu sözlerle duyurdu:
"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."
(DHA)