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  4. Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Gündem Suriye'de terörle mücadele

Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Gündem Suriye'de terörle mücadele

22.12.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Suriye’de terörle mücadele, Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konular ele alındı.

Son dakika: Türkiye-ABD hattında kritik görüşme! Gündem Suriye'de terörle mücadele

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi. (AA)

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