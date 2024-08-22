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  4. SON DAKİKA | Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiasına yalanlama! Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı

SON DAKİKA | Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiasına yalanlama! Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı

22.08.2024 11:36
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Son dakika haberi: Türkiye’de ilk Maymun Çiçeği karantinası iddiası Ankara’dan geldi. Bilkent Şehir Hastanesi’nde şüphe üzerinde 3 kişinin Etlik Hastanesi’nde de 1 kişinin karantinaya alındığı iddia edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden ise yalanlama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son yaptığı açıklamada henüz bir vakanın olmadığını ancak tek tük ülkemizde de görülebileceğini söylemişti.

SON DAKİKA | Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası iddiasına yalanlama! Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı

Son dakika haberi: Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğü iddia edildi. Dünyada hızla yayılan ve birçok ülkenin alarm durumuna geçmesine neden olan Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | "MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ" İDDİASI

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da görülen mpox (M Çiçeği) virüsü için en yüksek seviyeden alarm verdi. Ülkelerde arka arkaya tedbir kararı alınırken Türkiye’de de ilk şüphelilerin Ankara’da karantinaya alındığı iddia edildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre; Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı belirtildi.

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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANALAMA GELDİ

Söz konusu iddialarla ilgili olarak ise Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

SAĞLIK BAKANI "HENÜZ YOK AMA TEK TÜK GÖRÜLEBİLİR" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M Çiçeği hastalığına dair hastalığa dair son açıklamasında "M Çiçeği şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Korkuya ve paniğe gerek yok. M Çiçeği tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz" dedi.

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