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  4. Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamalarına sert tepki

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamalarına sert tepki

13.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun, skandal sözlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır." denildi.

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun açıklamalarına sert tepki

Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşması olay oldu. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği skandal ifadelere çok sert tepki gösterdi.

"MESNETSİZ İFADELER ESEFLE KARŞILANMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.

"LOZAN'IN 59'UNCU MADDESİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIRIZ"

Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

"YAPICI BİR ANLAYIŞ VE AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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