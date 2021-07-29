Son Dakika: Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı 70 milyonu geçti

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.34 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 238 bin 4, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 317 bin 548 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 70 milyon 9 bin 979'a yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 909 bin 304, Ankara'da 5 milyon 618 bin 104, İzmir'de ise 4 milyon 699 bin 867 doz aşı yapıldı.



