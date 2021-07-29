Bakan Koca duyurdu! Aydın, Eskişehir ve Aksaray'ın kategorisi değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılama oranlarının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, bu illerin Mavi kategoriye geçtiğini ifade etti.

Koca, açıklamasının devamında ise "Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı" dedi.

Aydın’ın kararı Mavi.

En az 1 doz aşılanma oranı %75’in üzerine çıktı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

Aydın’ın kararı Mavi.

En az 1 doz aşılanma oranı %75’in üzerine çıktı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

AKSARAY, RİSK DÜZEYİNİ DÜŞÜRDÜ. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının %55’in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Öte yandan dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalarla ilgili, "Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez." dedi. Bakan Koca ayrıca, "Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler." diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.



