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  4. Son dakika: Türkiye'nin ateşkes girişimleri sürüyor! Rusya, Ukrayna ve BM ile kritik zirve bekleniyor

Son dakika: Türkiye'nin ateşkes girişimleri sürüyor! Rusya, Ukrayna ve BM ile kritik zirve bekleniyor

11.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında insani temas grubu kapsamında bir görüşmenin olabileceğini açıkladı.

Son dakika: Türkiye'nin ateşkes girişimleri sürüyor! Rusya, Ukrayna ve BM ile kritik zirve bekleniyor

Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti.

P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs’ta ABD’ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti.

Kaynaklar, Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıkladı.

İşbirliği alanları üzerinde durulacağı açıklandı.

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