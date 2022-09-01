Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'

Son dakika haberi: Bahçeli, gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerini partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantıları sonrası yaptığı basın toplantısında paylaştı. Bahçeli toplantının soru-cevap kısmında gelen 'erken seçim' sorusuna 'Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım' şeklinde yanıt verdi. Türkiye'de günlerdir konuşulan, MHP'nin 'af' konusunda çalışmalar yürüttüğü iddialarına ilişkin soruyu ise MHP lideri 'Bizim haberimiz yok' sözleriyle yanıtladı.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Partimiz 2023’e kilitlenmiştir. Algı operasyonları, linç kampanyaları, 2023 yılının ümitlerini asla kıramayacaktır.
'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız' diyerek aklınca ön alan CHP Genel Başkanı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir.
Kılıçdaroğlu için 2023, bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Artık saklanacak ve kaçacak durumu kalmamıştır
Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, affetse ne çıkar affetmese ne çıkar?
(MHP'nin af çalışması yürüttüğü iddiaları) Bizim haberimiz yok. Her akşam çıkan 5 kişi var, onlar her şeyi biliyor. Onlar bizden daha iyi biliyor sanırım.