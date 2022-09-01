HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'

Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'

01.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konuşmalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın denetim almasının şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, TBMM'nin açılış tarihi olan 1 Ekim 2022'yi işaret etti. Bahçeli Türkiye'nin gündemindeki 'af' konusuyla ilgili soruya ise 'Bizim haberimiz yok' şeklinde yanıt verdi. Bahçeli erken seçim konusunda da tarih vererek açıklama yaptı.

Son dakika: Türkiye'nin günlerdir gündemindeydi! Bahçeli'den 'af' açıklaması: 'Bizim haberimiz yok'

Son dakika haberi: Bahçeli, gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerini partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantıları sonrası yaptığı basın toplantısında paylaştı. Bahçeli toplantının soru-cevap kısmında gelen 'erken seçim' sorusuna 'Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım' şeklinde yanıt verdi. Türkiye'de günlerdir konuşulan, MHP'nin 'af' konusunda çalışmalar yürüttüğü iddialarına ilişkin soruyu ise MHP lideri 'Bizim haberimiz yok' sözleriyle yanıtladı.

"SOSYAL MEDYANIN SINIRLANDIRILMASI HAYAT MEMAT KONUSUDUR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

  • Partimiz 2023’e kilitlenmiştir. Algı operasyonları, linç kampanyaları, 2023 yılının ümitlerini asla kıramayacaktır.

  • Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. Ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz, hazırlığı büyük oranda tamamlanmış sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA POLİSİMİZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILMASI NAMERTLİKTİR"

  • 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız' diyerek aklınca ön alan CHP Genel Başkanı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir.

  • Kılıçdaroğlu için 2023, bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Artık saklanacak ve kaçacak durumu kalmamıştır

  • Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, affetse ne çıkar affetmese ne çıkar?

  • Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. MHP, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır.

"'ZİLLET İTTİFAKI' DAĞILMIŞTIR"

  • Bu düşkün ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durduklarıdır. 'Zillet ittifakı' fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa dağılmıştır, altında sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür.

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

  • Radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden uçaklarımıza atılması meselenin bir başka düşündürücü boyutudur.

SORU-CEVAP

  • (MHP'nin af çalışması yürüttüğü iddiaları) Bizim haberimiz yok. Her akşam çıkan 5 kişi var, onlar her şeyi biliyor. Onlar bizden daha iyi biliyor sanırım.

  • (Erken seçim olasılığı) Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı
Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu Yasak aşk iddiası çıldırttı, bıçağı rastgele savurdu
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Türkiye bugün bu vahşetlerle sarsıldı! Aydın ve Adana'dan kahreden haber

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

Erdoğan'dan öğretmen atama töreninde sert çıkış: 'Bırakın artık boykotu, nedir bunlar!'

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

ASELSAN üretti! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

İlginizi Çekebilir

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.