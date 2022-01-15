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Son dakika! Van'da korkutan deprem! 4.6 ile sallandı

15.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi, Van'ın Başkale ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin beş kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün ise Kızılca köyü yakınları olduğu belirtildi. Öte yandan saat 16.03'te merkez üssü İran'ın Salmas şehrinde de AFAD'ın duyurduğuna göre, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Van'da korkutan deprem! 4.6 ile sallandı

Son dakika.... Kandilli Rasathanesi Van Kızılca Başkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremi derinliğinin ise 5.0 km olduğu belirtildi. Van'da Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürmüş ve 600'ü aşkın can kaybına yol açmıştı.

TÜRKİYE SINIRINDA KORKUTAN DEPREM

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İran'da saat 16.03'te merkez üssü Salmas'ta 4.4 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

İRAN KİRMAN EYALETİNDE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Sireç kırsalında ise 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Sireç kırsalı olan deprem, yerel saatle 17.05'te kaydedildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletine bağlı Hark Adası'nda da yerel saatle 15.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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deprem İran
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