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Son dakika: Türkiye, Sudan için devreye girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'savaşı bitirin' çağrısı

20.04.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'daki taraflarla ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan taraflara savaşı bitirme çağrısı yaptı.

Son dakika: Türkiye, Sudan için devreye girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'savaşı bitirin' çağrısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Sudan’da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye olarak Sudan’da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018’den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN 'SAVAŞI BİTİRİN' ÇAĞRISI

Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeş kanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı’nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

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