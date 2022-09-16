Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu! Rusya'dan geri alınan kentte toplu mezar bulundu

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan geri aldıkları İzyum şehrinde toplu mezar bulduklarını açıkladı. Öte yandan Rusya, 10 Eylül'de İzyum şehrinden tamamen çekildiklerini duyurmuştu. İşte detaylar...

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaştan günler sonra Rus güçleri İzyum şehrinin doğu yakasını ele geçirmişti. Günlerce süren çatışmaların ardından şehri ikiye ayıran Donets Nehri'nin batısında kalan kısmı da Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti. Bu ay Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırının ardından Ukrayna güçleri, yeniden şehrin kontrolünü sağladı.

TOPLU MEZAR BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İzyum şehrinde toplu mezar bulduklarını açıkladı.

İngiliz Sky News televizyona konuşan İzyum'daki bir polis yetkili ise bulunan toplu mezarda 440'ı aşkın kişinin bulunduğunu söyledi. Yetkili, toplu mezardaki kişilerin farklı nedenlerle öldüğünü ifade etti.

