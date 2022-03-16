HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Son dakika | Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

16.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar şiddetlendi. Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldı. Saat 03.00 civarında gerçekleşen saldırıyı, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko sosyal medyadan duyurdu.

Son dakika | Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 21. güne girilirken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'ya ait savaş gemileri Odessa kıyılarını vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de Batılı ülkelerin liderlerini Kiev'e davet etti. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri...

06.15

SON DAKİKA | ODESSA KIYILARINA ROKET VE TOPÇU ATIŞI

Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03:00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı. Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

04.20

ZELENSKİY'DEN BATILI LİDERLERE DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerin liderlerini imajı bir biçimde Ukrayna’ya davet ederek, ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Zelenskiy, "Ukrayna’nın tüm dostlarını Kiev’e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı" dedi.

zelesnky

03.54

AB, ABRAMOVİCH’İ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEDİ

Avrupa Birliği’nden (AB), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich’e yaptırım kararı geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları olarak tanımladığı işadamlarından Abramovich’i Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki rolü nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan kişilerin yer aldığı güncellenmiş yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Abramovich hakkında AB, "Putin ile ayrıcalıklı erişime sahip ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürmektedir. Putin ile olan bu bağ, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu’’ dedi.
Öte yandan Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak İngiliz yaptırımları kapsamında mal varlıkları daha önce dondurulan 7 zengin Rus arasında yer alıyordu. Ayrıca Abramovich’in yetkileri, Premier Lig kulübünün direktörü olarak da askıya alınmıştı.

03.50

Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk’te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.

03.40

"RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Kore durmuyor! Bir kez daha ateşledilerKuzey Kore durmuyor! Bir kez daha ateşlediler
Rusya'nın kararını Lavrov iletti! AyrıldılarRusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar
Tarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal ettiTarihin en büyüğü olarak duyurulmuştu! Mahkeme iptal etti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

250 işçisiyle beraber elektriksiz kaldı! İş adamı dayanamayıp isyan etti

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"

Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.