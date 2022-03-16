Son dakika | Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 21. güne girilirken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'ya ait savaş gemileri Odessa kıyılarını vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de Batılı ülkelerin liderlerini Kiev'e davet etti. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri...

06.15 SON DAKİKA | ODESSA KIYILARINA ROKET VE TOPÇU ATIŞI Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03:00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı. Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

04.20 ZELENSKİY'DEN BATILI LİDERLERE DAVET Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerin liderlerini imajı bir biçimde Ukrayna’ya davet ederek, ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Zelenskiy, "Ukrayna’nın tüm dostlarını Kiev’e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı" dedi.

03.54 AB, ABRAMOVİCH’İ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEDİ Avrupa Birliği’nden (AB), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich’e yaptırım kararı geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları olarak tanımladığı işadamlarından Abramovich’i Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki rolü nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan kişilerin yer aldığı güncellenmiş yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Abramovich hakkında AB, "Putin ile ayrıcalıklı erişime sahip ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürmektedir. Putin ile olan bu bağ, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu’’ dedi.

Öte yandan Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak İngiliz yaptırımları kapsamında mal varlıkları daha önce dondurulan 7 zengin Rus arasında yer alıyordu. Ayrıca Abramovich’in yetkileri, Premier Lig kulübünün direktörü olarak da askıya alınmıştı.

03.50 Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk’te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.