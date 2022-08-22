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  4. Son dakika | Ümit Özdağ'dan flaş Mansur Yavaş açıklaması! 'Tarihi bir çağrı yapacağım' diyerek duyurmuştu

Son dakika | Ümit Özdağ'dan flaş Mansur Yavaş açıklaması! 'Tarihi bir çağrı yapacağım' diyerek duyurmuştu

22.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tarihi bir çağrı yapacağım" diyerek kameraların karşısına geçti. 6'lı masadaki muhalefet liderlerine seslenen Özdağ, Mansur Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi. Suriyeli sığınmacılarla ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atan Özdağ, "Hedef, seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş" diye konuştu.

Son dakika | Ümit Özdağ'dan flaş Mansur Yavaş açıklaması! 'Tarihi bir çağrı yapacağım' diyerek duyurmuştu

Son dakika: Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği belirsizliğini koruyor. 6'lı masadaki muhalefet liderlerine 'adayınızı açıklayın' baskısı her geçen gün daha da artarken, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'MASNUR YAVAŞ' ÇAĞRISI

"Tarihi bir çağrı yapacağını" belirterek basın açıklaması düzenleyen Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini yineledi.

YAVAS

Özdağ, "Bizim aylar önce gördüğümüzü, altılı masanın diğer siyasetçileri de masada ifade etmeye başladı. Günaydın, yeni mi uyandınız! 5 aydır gözünüz yavaş yavaş açıklamaya başladı. İl başkanı, genel başkanlığa sıçrasa ne güzel olur" dedi.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA: SEÇİME KADAR...

Öte yandan vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1,5 milyona yaklaştığını da iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hedef, seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermekmiş" dedi.

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"YAYIMLAYIN! ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM"

Özdağ, "Vatandaşlık verilenlerin listesini Resmi Gazete'de yayımlayın, 200 bin çıkarsa özür dilemeye hazırım" diye konuştu.

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Mansur Yavaş Ümit Özdağ Zafer Partisi suriyeli mülteciler

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